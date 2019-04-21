獨家》清水岩價值3千萬神樹罹病瀕死 奇蹟被救活

2019-04-21 13:36

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清水岩寺前有一棵300年樹齡的二葉松，早年有人出價3000萬元購買被寺方拒絕，縣府列為「受保護老樹」，寺方視為「鎮寺之寶」，但這棵二葉松，今年春節前罹患「松材線蟲病」，樹葉急遽枯黃，縣府聞迅展開搶救，樹醫師原本不抱希望，豈料以藥水打點滴配合加壓「奇蹟式」救活。

這棵樹原本瀕死，如今已完全救活，負責救治的台灣植物病害權威傅春旭博士說，松材線蟲病是當今世界上最具毀滅性和傳染性的一種森林病蟲害之一，當初他看到這棵老松急遽黃化、枯萎，心裡已經有最壞的打算，後來「死馬當活馬」醫，竟然救活，真是「佛祖保庇」，這是他救樹多年來，第一次遇到病得那麼嚴重還能救活。

清水岩寺總幹事陳慶福說，病況來得又急又猛，他們在過年前一週發現樹葉黃化，經樹醫師確診感染「松材線蟲萎凋病」。

彰化縣政府農業處副處長郭至善表示，松材線蟲萎凋病是松樹常見疾病，由於發現不易，僅能靠松葉顏色由綠轉枯黃判斷，感染後容易快速枯死，寺方發現的早，他們用滴灌的方式搶救，能否起死回生，全憑天意。

傅春旭說，「早發現」是治癒的主因之一，其次縣府及寺人員並沒有因「過年假」而休息，先把藥水點滴瓶置於高處，再加壓灌注，生物防治劑經由根部或莖基部注入松樹，並把病枝、病葉剪除，沒有讓松材線蟲有擴大感染的機會。

陳慶福表示，這棵是台灣平地最高大的二葉松，樹型非常漂亮，從廟門前望去，有如一隻飛龍，信徒稱為「飛龍在天」，20多年前，尚未被縣府列管時有田尾園藝商出價3000萬要收購，但寺方堅決不販售，才得以保留這顆老松樹成為清水岩寺鎮寺之寶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/