身障生樂觀面對人生 董芷妤：盡力做就對了

2019-04-21 13:11

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市教育局今天在新北高工舉辦特殊教育學生挑戰日活動，代表運動員宣誓的學生是患有腦性麻痺的板橋高中董芷妤，她坐在電動輪椅上，一字一句的訴說內心對於生命的信念，雖然身體受限熱情卻不退卻，今年更計畫挑戰馬拉松，「我告訴自己說，做不好也沒關係，60分、40分也好，盡力做就對了。」

舉辦6年的特殊教育學生挑戰日這次共有64所高中職及國中小學生、將近2500位師生參與，活動依學生能力分為「勇士組」、「鬥士組」與「騎兵組」，每項競賽皆是展現「肢體」與「手腦協調」訓練的成果。新北市教育局副局長黃靜怡表示，每年安排身障生活動，期盼學生們能有特殊表現，在運動場上努力挑戰闖關，一起迎向目標。

今年18歲的董芷妤樂觀開朗，儘管手腳行動不方便，卻不減對於學習的熱誠，她說，自己寫字手會抖也沒有辦法將紙壓好在桌上，所以都會請人幫忙壓著紙，就可以一筆一畫在上頭書寫，另外，今年運動計畫更要挑戰馬拉松，「我告訴自己說，做不好也沒關係，60分、40分也好，盡力做就對了。」

「期許孩子要自立、靠自己。」董芷妤的媽媽郭素雯說，董芷妤在嬰兒期就罹患腦性麻痺，在確定認知沒有問題後，便告訴她長大後要能夠自理、自立，雖然每個身障生的障礙程度不同，但家長也都有這樣的目標，而新北市在身障生的教育上用心，都會有助理員陪伴，也是藉此讓孩子知道要如何向陌生人尋求協助。

新北市教育局特殊教育科長張琬婷表示，新北市的高中職及國中小學校如果有需要助理員都能夠向市府提出申請，並依照學生的需求提供協助，讓身障學生也能有完善的環境就學成長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/