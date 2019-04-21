遠航班機降落台中偏出跑道 飛安會認定重大飛航事故

2019-04-21 12:49

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空3月有班機在長灘島機場偏出跑道，昨天又有班機降落台中機場時，偏出跑道、且左右主輪均偏出，所幸機上72名旅客均安。飛安會認定為飛航事故，正式立案調查。遠航表示，飛機無特別受損狀況，將按程序維修檢查。

遠航一架航班編號為FE3060的ATR72-600機型班機，20日晚間從澎湖起飛往台中，晚間9點19分左右降落後，在跑道上滑行時左偏，一度偏出跑道，第一時間更通報疑似爆胎，所幸機上72名旅客均安，飛機最後自行滑回停機坪。

飛安會執行長官文霖表示，接獲台中航空站2次通報為「疑似飛航事故」，第一次提到飛機落地疑似左偏出跑道、壓到跑道燈；第二次通報為跑道2000至4000呎間有異物。飛安會凌晨派員到場，證實3號、4號輪胎沾草，確定立案調查。

他指出，初判飛機通過跑道頭後，左、右主輪均偏出跑道，並於邊線外滑行1000呎後重回跑道面，但確認輪胎並未受損，跑道燈也無明顯破壞痕跡，飛安會已完成人員訪談，並檢查飛機外觀、結構、操縱系統，確認無損，已歸還遠航。

官文霖說，後續將展開黑盒子解讀工作，釐清事故原因。由於事發當時下大雨，可能影響能見度，但與飛機系統、人員操作間關係，仍須釐清。根據飛航事故調查法與國際民航組織附約，偏出跑道已構成重大意外事件，符合調查要件。

他也說，遠航須按照程序，確保飛機恢復適航後，才能恢復載客服務。遠航則回應，飛機並無特別狀況，將按程序維修、檢查，確定安全無虞再執行任務。

遠東航空三月另一架飛往菲律賓長灘島的班機，降落時也偏出跑道，菲律賓民航局根據國際附約認定為重大意外事件，成立專案小組進行調查，飛安會也依法指定一名授權代表，配合菲國調查，並協助飛航紀錄器後續解讀與分析工作。

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