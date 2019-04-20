獨家》玄！員林夢幻花海推手病逝 2萬株蜀葵花竟跟著全倒

2019-04-20 20:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市南區公園旁種植2萬多株蜀葵花，每到4月一片盛開，成為當地賞花祕境，打造這片夢幻花海的重要推手就是員林市公所文化觀光課前課長詹錫芬，但日前他不敵病魔病逝，詹錫芬家屬訂於本月22日舉行彌撒，所方也準備裁剪50株蜀葵花陪葬，未料一陣強風怪雨，竟把整區2萬株蜀葵花給吹倒了，大家都驚呼「課長帶著夢想去天國翱翔了」。

詹錫芬是員林鎮（升格前）成立文化觀光課第一任課長，2014年他獨排眾議，利用南區公園旁閒置的1600坪農地，種植蜀葵花，藉此創造觀光景點，當時受不少人質疑，能成功嗎？沒想到大受好評，還成為員林最知名的打卡景點之一。

創造奇蹟後，詹錫芬卻被診斷罹患癌症，2年前暫辭職務返家養病，今年蜀葵花依舊盛開，詹錫芬得知相當開心，希望能趕在5月花謝前出院見最愛的蜀葵花在風中搖曳，但仍因癌末病重於本月16日辭世，享年55歲，家屬決定遵照其遺願，於本月22日安排樹葬與花長眠。

員林市公所決定貼心安排，裁剪50株蜀葵花陪葬，昨（19）日下午3點通知蜀葵花種植人員張俊郎準備，但告知不到10分鐘，天氣卻突然劇變，現場刮起8級以上陣風，瞬間把近2萬株蜀葵花吹倒大片，讓所方傻眼，原訂到5月的花展也只能到提前展到本月22日，剛好就是詹錫芬彌撒之日。

不知道是不是課長嫌花不夠！張俊郎說，接到通知沒多久就到花田巡視，突然烏雲密布，一陣15秒的強風把蜀葵花全部吹斷，泡水日曬後昨日已傳出花爛掉的臭味，復原已經不可能，原訂22日是養護日休園一天，這下恐要休園到明年了，發生的這一切覺得很玄妙。

員林公所觀光課人員黃玉如說，4年前首次開展，公所剪輯了一支宣傳影片，搭配歌手光良的「童話」，象徵童話故事成真，今年意外搭配張韶涵的「隱形的翅膀」，彷彿透露詹錫芬課長已經帶著翅膀，「讓夢想開花，也帶著夢想去天國翱翔了。」

員林市長游振雄說，詹錫芬課長是員林蜀葵花最重要的推手，所方痛失英才，這次因氣候因素，蜀葵花需提前於4月22日結束，他保證明年蜀葵花卉會繼續盛開，並擴大舉行。

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