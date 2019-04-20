告別塞車！淡水這路口左轉道易回堵 6月底前縮小分隔島

2019-04-20 17:53

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市淡水區無論平日、假日，交通壅塞問題都讓當地民眾好煩惱，其中，中正東路二段與八勢路口車輛左轉道僅能容量「3輛車」，讓尖峰時段直行車輛往往大排長龍，對此，新北市議員陳偉杰近日邀請新北市政府交通局、捷運局和交通部公路總局進行會勘，預計縮小現有分隔島，至少能多容納5輛車以上，改善當地交通問題。

淡水中正東路為當地民眾上下班往返的交通要道，卻有民眾抱怨在與八勢路交叉口的左轉車道僅能容納3輛車，時常堵住直行車道。陳偉杰說，這個路段外車道剛好碰上公車站，只要有公車停靠，加上左轉等待車道有超過3輛車以上，就會影響直行車輛，近日與相關單位會勘後，除了計畫縮小現有的分隔島，向後延伸到護欄位置，讓等待左轉的空間至少能容納8輛車以上，同時也將分隔島重新加高設計，以符合相關規定。

陳偉杰也說明，路段鄰近紅樹林捷運站，為顧及民眾通行安全，無法將整排分隔島都縮小開設新車道，因此目前規劃將原先3輛車的儲車空間延伸至8輛，希望能有效改善此路段交通壅塞問題。

交通部公路總局景美工務段長陳弘翰也說，主要因左轉車道碰上公車停靠處，導致直行車容易回堵，為改善民眾塞車之苦，縮小分隔島工程預計在6月底前完工，並觀察民眾使用情形再做規劃。

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