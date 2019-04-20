社團、民代聯手淨灘 1小時撿280公斤

2019-04-20 17:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕愛護地球，向心橋慈善會台中分會及市議員吳瓊華服務處今天共同主辦麗水港淨灘活動，大約1小時的時間就撿拾了非資源垃圾255公斤及資源垃圾280公斤，足見人類對大自然的巨大摧毀力。

市議員吳瓊華與向心橋慈善會台中分會號召將近300位志工及熱心社團的協辦參與龍井麗水巷的淨灘，眾人在麗水里長陳耀墩及麗水漁港海巡安檢所共同的協助進入港區，眾人戴上手套，手握夾子，走向海灘撿拾垃圾。

雖然上午台中市下大雨，幸好下午雨停，眾人撿了大約1小時，就撿拾了非資源垃圾255公斤及資源垃圾280公斤。

吳瓊華表示，原本預計會更多，但因為這兩天下大雨，海浪把垃圾沖走，否則垃圾會更多，今天的活動便是希望藉由此次活動拋磚引玉，教育大家愛地球，為了下一代，減塑生活從你我做起。

向心橋慈善會表示，淨灘不只是撿拾垃圾，其意義甚深，當彎下腰撿拾垃圾時，大家應更謙卑跟地球說對不起，當撿拾起一塊塑膠，海龜或海鳥等海中生物，不會因此死亡，所以身為地球公民，乾淨大地，減少使用塑膠是我們的責任。

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