國道休息站空前大陣仗！500人做脆梅、飲料商下50噸梅訂單

2019-04-20 17:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號南投服務區今與南投信義鄉農會合作，首度大陣仗舉辦500人製作脆梅活動，讓各地民眾體驗傳統手敲脆梅農事，並有國內知名飲料廠商墨力國際，為旗下手搖飲「一芳」向信義農會採購50噸梅製品， 雙方簽署合作意向書，共同推銷國產優質農特產，場面相當熱烈。

2019南投梅子節自3月31日在信義鄉農會梅子夢工廠啟動後，青梅DIY體驗，就在全台各地推廣，此次在交通部高速公路局協助下，信義鄉農會和經營南投服務區的新東陽合作，在國道3號南投服務區舉辦500人製梅體驗，並推廣各項梅產品，吸引南來北往遊客注意，買氣相當旺。

南投縣長林明溱、立委許淑華今也見證信義梅製品的簽約儀式，並響應脆梅製作，一起搓揉、敲打青梅，與現場500人同時做脆梅，場面盛大，堪稱另類的國道初體驗。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，今年梅產量雖然減少，但墨力國際公司決定向農會採購50噸梅子，真的是相當大的訂單，農會將更努力，提供優質的信義梅製品。

墨力國際總經理廖麗霞指出，該公司經營一芳水果茶，全球有1300家分店，全台則有200餘家，採購50噸的梅子，可供旗下茶飲品牌使用，希望未來能繼續與南投合作，將梅子經濟推廣到全世界。

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