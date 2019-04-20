新北閱讀節開跑 4大活動邀大家體驗「book思議」

2019-04-20 16:35

〔記者周湘芸／新北報導〕新北閱讀節今天在三重區光興國小由「新北活閱‧密逃夜讀超閱read」拉開序幕，新北市長侯友宜除到場和小朋友共同體驗密室關卡。他也承諾，未來4年，新北市政府將投入10.8億建立圖書館，並推動各項閱讀教育政策，打造新北閱讀城市。

「新北活閱‧密逃夜讀超閱read」活動今天除有閱讀推廣教師帶領各國小來擺攤舉行闖關集點活動，更有紫精靈童話故事團的扮裝表演。侯友宜表示，新北市重視閱讀教育，改制後共改造了284所及新建18所公共圖書館和學校圖書館，未來4年內也將投入10.8億的經費，持續擴建圖書館，並配合英語向下延伸政策，協助各國小充實英語書籍，培養學生英語基礎閱讀能力。

新北市政府教育局表示，新北市長期致力推動閱讀教育，除了與新北市立圖書館密切合作外，也將與國立台灣圖書館簽訂合作備忘錄，未來在課程教學、資源共享和閱讀推廣等面向緊密合作，讓更多元的閱讀資源能進到學校。

教育局指出，為響應423世界閱讀日，今天起至5月12日規劃了「新北活閱‧密逃夜讀超閱read~」、「閱換閱有趣」、「Tonight夜訪圖書館」、「新北走讀book思議」等4大閱讀系列活動，詳細活動內容可至新北市圖官網查詢。

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