中市清水高中四維樓落成 提供更好學習環境

2019-04-20 16:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立清水高中今日舉行73週年校慶，並進行四維樓教學大樓新建工程落成啟用典禮，副市長楊瓊瓔出席剪綵時表示，教學大樓的啟用將可提供學生更好的讀書環境，讓孩子在新環境中能安心學習。

上午揭牌典禮，立法院副院長蔡其昌、市議員楊典忠、顏莉敏、議長張清照服務處助理共襄盛舉。楊瓊瓔說，清水高中歷史悠久，原校舍因建物耐震係數不足，恐有安全之虞，今日教學大樓的落成啟用，將提供清水高中學子更好的學習環境及教育資源，讓清水高中再創高峰。

市府教育局表示，清水高中創立於民國35年，創校迄今73週年，教學成效良好，作育英才無數，為海線地區首屈一指的普通高中。

清水高中四維樓由國教署補助經費興建，建築理念為設置通廊空間，於南北向串連校園中庭至綠色廊道，成為校園核心活動場所。建築以普通教室為主，並以多功能備用教室與國文科教室為輔，延伸教學向度與機能，再利用廊道系統作為中介，串連圖書館及科學館建築，並設有無障礙電梯於西側樓梯旁，與無障礙空中廊道串連，創造最便捷的無障礙動線；另複層屋頂設置屋頂隔熱及雨水回收循環系統，傳達永續校園的理念。

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