國際地質公園市集野柳登場 日本奇岩怪石與女王頭比美

2019-04-20 14:06

〔記者林欣漢、俞肇福／新北報導〕新北市萬里區野柳地質公園今天舉辦「2019國際地質公園市集」，邀請日本6個地質公園來台參加，以及台灣和平島、馬祖等地的地質公園一同來擺攤與遊客互動，6家日本地質公園更帶來岩石、手作體驗與互動遊戲，許多到野柳女王頭遊憩的民眾，開心把握機會享受玩石樂趣，有民眾說，不用遠赴日本，也能體驗日本當地地質公園的岩石，真是賺到了。

今年來台的日本地質公園包括日本美彌市秋吉台地質公園、青森縣下北地質公園、千葉縣銚子地質公園、靜岡縣伊豆半島地質公園、鳥取縣兵庫縣京都府山陰海岸地質公園、新瀉縣系魚川地質公園。

秋吉台地質公園帶來當地的大理石，民眾可以在大理石上雕刻特殊圖案，製作自己專屬的印章；銚子地質公園帶來多種當地童玩；伊豆半島地質公園同樣帶來當地岩石，教導民眾製作岩石畫；山陰海岸地質公園則教導民眾折白鸛，藉此了解白鸛的生態環境。

野柳地質公園今天上午也在野柳國小舉辦「野柳文化嘉年華－來弄輦」活動，萬里區5所國小與野柳地質公園、瑪鋉文化協會組隊報名，大小朋友利用回收的環保物品製作輦轎，7支弄輦隊伍從野柳國小出發，在野柳漁村社區穿梭，最後進入野柳地質公園，不少民眾看到環保弄輦，都覺得十分有趣，爭相拍照回味童年。

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