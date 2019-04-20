台南知名彩繪村重現渡溪竹橋 各界一起守護河川

2019-04-20 13:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕昔稱「嗊哩」的台南關廟新光里，現以彩繪村遠近馳名，鹽水溪上游貫穿聚落，社區結合傳統技藝，重建暌違半世紀的渡河竹橋，今天在世界地球日前夕，來自各界的保育志工，無論男女老幼，一起完成最後的組裝，並正式啟用，展現農家放伴的人情味，更以實際行動，宣揚守護生態的理念。

這場特別的「放伴搭竹橋」世界地球日系列活動，由「鹽水溪幸福平台」結合關廟公所共同主辦，除了地方居民之外，還邀請環保、人文、產業等各團體，以及學校師生參加，上百位大小朋友齊聚。

新光社區發展協會顧問吳宗寶表示，鹽水溪上游貫穿當地的南、北寮聚落，早期基礎建設不足時，居民會以臨時竹橋克難渡河。

吳宗寶說， 1964年時，當地興建了吊橋，臨時、克難的竹橋走入歷史，1985年，鋼筋混凝土的新南北寮橋完工，兩岸居民的交通更安全、便利。

為重現社區暌違了半世紀的古早生活記憶，2個月前吳宗寶招募台灣與中國的學子擔任志工，聯手搭建長約26米的渡溪竹橋，順利完成主體結構。

保育志工們今天再竹編橋面，並進行鋪設、組裝，有的則展開淨灘，撿拾河道與溪畔的廢棄物，甚至清除非強勢的外來植物，守護在地的水莎草、水蠟燭、水丁香、山麻黃…等原生種。

中午，竹橋正式啟用，區長王素珠帶領上百人依序渡河，體現分工合作的努力成果，並到對岸的沙灘，享用結合當地產業的三寶關廟麵，還有現採的野菜，也導覽溪流的歷史文化，場面熱絡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/