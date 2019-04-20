長年遭大貨車壓輾龜裂沉陷 烏日區溪岸路完成路平

2019-04-20 13:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中烏日區溪岸路是連接台中彰化的重要道路，但道路經年壓輾，龜裂沉陷、車轍嚴重。建設局投入約850萬元經費，加上中央前瞻計畫補助850萬元完成路平工程，改善總長約1.6公尺，日前已完工通車。

烏日區溪岸路（中120、中121線）周邊工廠林立，主要通行車流以貨櫃車、連結車等大型重車為主，日積月累遭大車壓輾，道路龜裂沉陷，建設局展開路平已完工。

建設局表示，烏日區溪岸路改善路段全長1.6公里，施工範圍自旭遠科技公司前路口至溪尾國小巷道路口，已於4月12日完工，給中彰通勤族帶來舒適安全的行車環境，尤其是經常行經該路段的公車、卡車、大貨車等運將大哥，可以行駛在平坦的道路上。

建設局長陳大田指出，路平施工前，市府除了與自來水公司協調，用戶接管避免重複挖掘，標線的防滑係數更從原本的45BPN防滑係數提升至65BPN，加上孔蓋下地、排水溝蓋齊平、路基改善等全面性設計規劃，搭配完善品質控管，提升道路壽命及用路人安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/