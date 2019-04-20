鼻咽癌三期照射「螺旋刀」 6週後腫塊明顯消失

2019-04-20 12:43

［記者黃旭磊／高雄報導］鼻咽癌三期患者接受新式放射治療，治療第6週後，頸部腫塊明顯消失。

高雄市阮綜合醫院今天舉辦Radixact「瘤定息」螺旋斷層放射治療系統研討會，系統投資台幣數億元，為新式第二代癌症專科儀器，患者李先生（59歲）分享療程，今年2月由放射腫瘤科醫師梁雲切片確診鼻咽癌三期，治療前3週，頭痛及右臉痺痛症狀明顯改善，6週後頸部腫塊外表摸不到。

阮綜合醫院副院長梁雲說，螺旋放射治療技術俗稱「螺旋刀」，但絕無外科手術動刀疼痛感，為精準治療，對於鼻咽癌治療保存大部分唾液腺，免受口乾舌燥之苦，也保存唾液腺減少預防性拔牙，局部病灶控制及復原率超過9成。

患者表示，去年10月右側出現偏頭痛、麻痺感，持續失眠，今年2月聽力衰退還摸到頸部腫塊約4至5公分，服藥止痛、鎮靜安眠並未改善，經醫療團隊建議接受正子斷層掃描定位，並切片確診，照射系統後生活品質大幅改善。

醫病人員透露，在香港治療同套療程耗費超過台幣70萬元，在台診療費僅約半價。

阮綜合醫院於13年前投資近2億元，裝設南部第一台螺旋斷層放射治療（TomoTherapy），治療超過1千5百名癌症病患，螺旋斷層照射一次可治療長度135公分範圍，多處轉移病灶也能照射消除，配合標靶藥物、免疫或化療，病患大幅改善生活品質。

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