為423世界閱讀日暖身 國圖「朗讀夜」令人沉迷

2019-04-20 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕為4月23日世界閱讀日暖身，國家圖書館日前在向來寧靜的讀者閱覽區舉辦國圖朗讀夜活動，包括「碰！樂團」以絕美聲音詮釋〈菊花台〉、〈四時讀書樂〉，知名作家隱地、路寒袖、郝譽翔、廖志峰分別朗讀自己的作品，建中紅樓詩社帶來現代詩，相聲瓦舍團長馮翊綱的〈短歌行〉則讓現場氣氛凝結在慷慨激昂的最高點。

國家圖書館館長曾淑賢表示，閱讀活動可以有千變萬化的方式，透過活動讓民眾可以更接近並深入文本的內容，不同的詮釋方式也可以讓民眾對文本內容有更多的感發，國圖一直嘗試以新的方式，創造民眾不同的閱讀體驗，希望可以帶領民眾領略閱讀的樂趣。

國圖朗讀夜刻意不區隔表演者與觀眾，未搭設固定表演舞台，朗讀者及演出團體同在閱覽區各個角落，透過燈光效果營造活動氣氛，在讀者未能察覺之際，國內首支將古典詩詞巧妙融入現代阿卡貝拉的先鋒者「碰！樂團」，自3樓期刊室一隅悄悄出現，開場即為眾人帶來著名創作人方文山填詞的「菊花台」、元朝關漢卿作詞〈一枝花，不伏老〉以及元朝翁森的〈四時讀書樂〉等三首改編歌曲。

知名作家爾雅出版社創辦人隱地先生接續朗讀《風雲舞山》的〈飄落〉、〈荸薺〉、〈閒雲〉等三首詩，以及〈文壇‧詩壇─一片青草地〉與〈五十年往事追憶錄〉兩則小品，高齡80餘歲隱地先生中氣十足傳達出對文學寫作的真誠與堅持。而被譽為「重拾台灣歌謠尊嚴的里程碑」的前台中市文化局局長路寒袖老師，朗讀台語詩〈消失的國度──詩寫大肚王〉，內文選自《盬份地帶文學》第71期，路老師的台語詩細膩典雅且蘊含深刻的故鄉情感。

當代重要小說家、散文家郝譽翔朗讀選自《溫泉洗去我們的憂傷》中的一篇〈消失的屋頂〉，允晨文化發行人廖志峯先生的《秋刀魚的滋味》呈現出其與親人間真摯動人的情感。建中紅樓詩社學生朗誦吳岱穎老師作品〈悼詞─給一個詩即將凋亡的時代〉，相聲瓦舍創辦人暨藝術總監馮翊綱先生，在眾人驚訝之目光中悄悄起身，朗誦〈卸不掉的奸白臉〉，包含魏晉曹操〈短歌行〉，氣氛慷慨激昂讓現場聽眾感受震撼，聽得入神。

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