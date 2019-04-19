辣台妹到訪漁港小書房「春陽號」書店主人受寵若驚

2019-04-19 16:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕南方澳漁港旁有間獨立書店，書店主人吳小枚以公公漁船「春陽號」，為小店命名，不捕魚只在漁港傳遞書香，今總統蔡英文到訪南方澳，特別抽空拜訪這間漁港小書房；吳小枚笑說，總統到訪讓她「受寵若驚」，還有書店友人製作「我挺辣台妹」看板，力挺蔡英文連任。

曾在雜誌社任職的吳小枚是台南人，婚後搬到南方澳定居近20年，並以報導文學角度出版《海海人生：南方澳媳婦的漁港見聞手記》一書，紀錄她在漁港的見聞紀錄。

2年前吳小枚在南方澳第一魚市場旁開起獨立書店「春陽號」，春陽號不捕魚，只在小漁村傳遞書香，成為南方澳的特色小店。

今蔡英文到南方澳南天宮、進安宮參拜媽祖，還特別撥出10分鐘到訪春陽號；蔡英文笑說，沒想到漁港旁有這間特色書店，很不簡單。

吳小枚說，書店2樓以上是她的住家，因為愛書，才決定將一樓空間用作書店，除了自己喜愛的書籍外，因南方澳出版品多，還設有南方澳專區，讓外界有機會認識南方澳。

她笑說，春陽號是窗口也是平台，歡迎所有人到訪，雖然2年來沒有營利，卻也讓她交了不少朋友；尤其讓愛書的總統親臨小店，更讓她「受寵若驚！」

今蔡英文到訪，吳小枚送上自己著作《海海人生》，書皮繪上南方澳特產鯖魚；吳小枚說，希望總統能細細品嚐南方澳的獨特漁村文化。由於吳小枚與好友正在練習歌仔戲，蔡見狀還出面力邀，「等演技進步一點，或許可到總統府演出。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/