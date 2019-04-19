彰化近代路網最後一塊拼圖完成！ 140億全部中央買單

2019-04-19 14:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕被喻為彰化縣近代路網交通最後一塊拼圖的「台76線延伸彰化二林計畫」已經底定，確定明年4月動工，總工程經費約140億，全數由中央買單，最快2025年全線完工通車。行政院長蘇貞昌今天上午到台61線（西濱快速道路）芳苑交流道視察時宣佈這項消息，而受惠最大的是彰化西南角的鄉鎮。

「台76線延伸至二林計畫」路廊全長20.8公里，沿線設置3處交流道，計畫期程約8年，既有路段係沿員大排興建，跨越中山高到埔鹽鄉即未再施工，延伸段為從既有台76線末端延伸到台61線（西濱快速道路）的芳苑交流道（今年底完工，普天宮北邊1公里處），該工程以二溪路為界以東為高架路段，以西為平面路段。

縣府表示，雖然工期長達8年，但可以分段施工，而西段接近人口稠密的二林鎮，又屬平面道路，難度較低，可先動工，讓二林人可以更迅速銜接上台61線，方便南來北往。

蘇貞昌致詞時表示，台76線延伸段所需經費140億元，由中央全額補助。為讓該工程儘速完成，請彰化縣政府協助儘速辦理用地取得及都市計劃變更等事項。

台76線緣起於1991年的「六年國建計畫」，它是國內12條東西向快速道路最晚完工，既有路段在2005年告一段落只做到埔鹽鄉的員大排附近，後續工程因地方對於延伸段路線選址意見紛歧而延宕至今，從最初的終點設在漢寶，後來因中科園區設立而往南移，惟遲遲未定案，今因台61線的完工，讓路網得以確定，也完成彰化近代交通路網工程的最後一塊拼園。

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