苗縣4校提校舍改善、增建需求 教育部派員會勘

2019-04-19 14:26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄國小、僑成國小、山佳國小與後龍國中四校，因校舍部分設備損壞或是有增建空間、增添教學設備需求，立法委員陳超明今天邀集教育部國教署與體育署前往會勘，了解學校實際需求。

其中，通霄國小學校活動中心舞台上方天花板，之前曾經在學校活動後就塌陷，幸好學生已經離開活動中心，學校發現主因是年久失修，滲漏水狀況嚴重，導致天花板鐵絲系件繡蝕斷裂。學校委請專業建築師評估後，因早期工程使用的鐵絲繫件已多次鏽蝕，需要先全面改善漏水後再重新修復。

而山佳國小之前曾發生校舍外牆磁磚剝落一度躍上媒體版面，不只家長覺得有損門面，更擔心若磁磚持續剝落，恐使師生暴露危險中，校方後來雖緊急拆除具立即危險性磁磚，但仍有拆除舊有牆面磁磚並重新鋪設必要，校方也於昨天向教育部爭取。

至於僑成國小因學校活動空間不足，校方期盼爭取更多活動空間，例如興建活動中心滿足學生需求；而後龍國中目前雖有慈濟援建新校舍，目前正施工中，但校方發現仍有部分教學設備需添購，希望中央能夠協助。

教育部表示，通霄國小與後龍國中需求將派專員前往體檢，掌握實際狀況；而山佳國小陳超明國會辦公室將與教育部列為專案方式協助校方、至於僑成國小訴求因涉及經費龐大，教育部將會爭取預算。

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