資源回收也能很有趣 老幼減塑做環保

2019-04-19 12:54

〔記者林欣漢／新北報導〕響應4月22日世界地球日，新北市立圖書館貢寮分館教學生利用回收的打包帶，做成可愛的小魚兒書籤，4月22日至28日期間到貢寮分館借書，可免費索取；平溪分館的阿公阿嬤也利用廢棄的麻繩，自製環保書袋，圖書館表示，希望大家一起創意減塑，環保愛地球。

市圖貢寮分館環保DIY教學，指導學生用回收打包帶編織成可愛的書籤魚，資源再利用也增添生活趣味，小朋友臉上都露出驚喜，直說「好好玩」！而平溪分館的阿公阿嬤們也利用樂齡日的聚會時間，一個結、一個結的細心編織，將廢棄的麻繩，編織成可重複使用、獨特又環保的閱讀書袋。

市圖貢寮分館主任胡麗珠表示，貢寮、平溪分館響應世界地球日，學童及長者一起用行動愛地球，也樂於和大家分享，4月22日至28日期間到貢寮分館借書，即可免費索取學童自製的創意打包帶小魚書籤；也歡迎大家到平溪分館跟阿公阿嬤學習用麻繩編織書袋。

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