立委提高溫加工豬肉製品輸台放寬 防檢局：須討論

2019-04-19 12:53

〔記者簡惠茹／台北報導〕立委陳玉珍提出以後就算有海漂豬，燒餅、廣東粥、貢糖等經過高溫加工的肉類製品也不要限制銷台的措施，此話一出遭網友罵翻，農委會防檢局長馮海東今天表示，還在討論階段尚未定案，下一頭海漂豬如果出現，會進行提前部署，隨即對半徑3公里內的豬場進行移動管制。

行政院農業委員會之前為因應海漂死豬驗出非洲豬瘟，公告金門縣豬肉產品管制輸台措施，至豬場檢驗非洲豬瘟核酸檢驗結果為陰性，且自海漂豬發現日起算管制至少7天以上，才能解除金門縣豬肉產品管制。

但是立委陳玉珍昨天在臉書表示，金門離中國近，如果有海漂豬，老是限制再解除，開開關關對產業發展及民眾寄食品往台灣造成不便，前天她召集農委會開會，達成共識如下，以後即使有海漂豬，燒餅、廣東粥、貢糖等經過高溫加工的肉類製品也不再限制銷台。對此說法，農委會防檢局今天表示，因涉及到多項品項與作法，仍需進一步討論，因此尚未定案。

陳玉珍文中指出，自去年8月以來，金門縣頻頻發現海漂豬，每次一發現海漂豬，燒餅、廣東粥、貢糖乃至於民眾吃的春捲都不能寄往台灣，她接獲產業界及民眾反應，如此限制造成民眾極大不便及影響產業發展甚鉅。

她文中提出，因此邀集相關單位協商作法如下，以發現海漂豬當日起算管制7日，管制活豬丶屠體丶內臓丶生鮮及未經高溫處理加工產品輸台，即使是發現海漂豬，鹹燒餅丶廣東粥丶肉鬆貢糖丶烹調煮熟的製品（滷豬腳丶紅燒肉丶排骨等等）也不再受管制，皆可寄到台灣及離島。

針對陳玉珍的發言，農委會防檢局長馮海東表示，早在2015年為因應口蹄疫輸台禁運，金門已有7家加工廠通過查核，因為有經過高溫烹煮所以在管制運輸期間，管制期前生產的產品仍可輸入台灣，對於立委提出的其他食品也要列入開放項目，還要再討論用什麼方式管控風險。

此外，馮海東說，會中也討論到海漂豬發現後的處理方式，金門縣政府提出要超前部署，由於本來因應海漂豬移動管制是等到確認檢驗結果為非洲豬瘟陽性後，再對周遭半徑3公里內豬場進行移動管制和採樣，下一頭海漂死豬發現後，就會試辦立即進行周遭豬場移動管制，確認陽性後馬上進行採樣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/