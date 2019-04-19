北市信義區1大樓疑被震斜無立即危險 居民憂影響房價

2019-04-19 12:11

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市信義區信義路4段一棟大樓，昨日疑因地震傾斜，雖然相關單位現勘後判斷無立即危險，居民也未撤離，今早仍維持往常作息，但仍憂心房價已經受到影響。

花蓮昨午發生規模6.1的地震，震度達4級的台北市因盆地效應震出災情。位於信義路4段的富貴角大廈屋齡超過30年，更在921地震後被列管「黃單」（需注意）建物，當時疑因而地震傾斜，頂端靠向鄰近大樓，因此緊急疏散32人，雖然經由建築師現場勘查後，判斷傾斜率約90分之1，無立即危險，繼續維持黃單列管，居民也在4點半陸續回到家中。

隔了一天，居民今早仍維持往常的作息，但心中卻擔心地震所引起的關注會衝擊房價。一名住戶表示，這棟大樓早在10年前就該都更了，只因市府冷漠和1、2戶的反對才會讓都更延宕至今；至於是否擔心新聞披露後會影響房價，他先反問「如果是你（記者）會買嗎」，並說媒體報導之後誰還敢住，但應該只有這一棟樓會受到衝擊，鄰近大樓影響不大。

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