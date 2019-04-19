2016德翔臺北輪海洋污染事件全記錄 獲休士頓影展評審團大獎

2019-04-19 11:50

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署「2016德翔臺北輪海洋污染事件全記錄」紀錄片參與今年「第52屆休士頓國際影展」，在74個參展國家超過超過4500部參展影片中脫穎而出，獲得了紀錄片短片類特別評審團大獎，是該類獎項的最大殊榮。

2016年3月10日德翔台北貨櫃輪在台灣北部石門海域擱淺，船上油料外洩造成周邊海岸及海域的污染，是台灣近年來最嚴重的海洋污染事件，環保署及全程參與應變的環輿科技公司，以事件發生至應變結束近6個月期間各單位所拍攝的影片、照片，共同編導製作「2016德翔臺北輪海洋污染事件全記錄」。

環保署水保處副處長劉瑞祥表示，影展主辦單位，特別提及這個紀錄片從環境事件發生、搶救、除汙、船體移除、復原的全紀錄片，而且從海陸空加以記錄，相當難得，完成的海洋污染應變紀錄片，除可提供專業應變單位參考，也可讓民眾們看見海洋污染應變的艱辛，對全球海洋污染應變管理將有所貢獻。

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