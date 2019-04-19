防災校園大會師今登場 政院投166億元再補強校舍耐震

2019-04-19 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕921大地震距今年已20年，防災校園大會師今在台北火車站大廳登場。教育部長潘文忠表示，天佑台灣，昨天大地震沒有造成嚴重災情或人員受傷，行政院核定自109至111年共166.42億元，完成校舍耐震能力改善最後一塊拼圖，預計辦理1488棟校舍補強及拆除重建工程，全面提升校舍耐震能力，守護師生安全。

副總統陳建仁致詞時表示，全國各縣市學校均建置災害防救組織，今天展出的防災校園大會師即為很好的成果，他很謝謝大家守護台灣。

昨天花蓮秀林鄉發生芮氏規模6.1地震，潘文忠表示，台灣位於環太平洋地震帶上，地震發生頻繁，依內政部「建築物耐震設計規範及解說」，各級學校校舍屬第三類建築物，其校舍Is值應大於100，他很感謝總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，為了持續提升校舍耐震能力、改善老舊校舍問題，政院核定「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫（109-111年度）」，繼續辦理Is值80至100間之校舍耐震能力改善，總經費計166.42億元。

教育部說明，105年9月政院核定，自106至108年度推動學校校舍耐震能力及設施設備改善3年計畫，總計編列294億元，辦理2019棟補強及拆除重建工程，協助地方政府加速完成公立高中職及國中小校舍耐震能力及設施設備改善作業，預計至108年底，學校Is值小於80之校舍耐震能力均可提升並符合耐震規範。

潘文忠表示，107年2月6日及昨日花蓮震災當中，學校校舍建築物主要結構皆未受損，足以驗證政府對於學校校舍耐震能力改善的目標與能力，而除了校舍耐震的提升，師生的防災意識亦很重要，目前全國已有2400校加入防災粉絲團。

花蓮縣玉里鎮松浦國小今參加防災校園大會師，主任表示，花蓮因為地震頻仍，師生都有充足的防災意識，學生的桌子下也會備妥「防災頭套」，昨天地震發生時，師生不慌不忙，循「趴掩穩」防災口訣，安全避難，學生會戴上泡棉材質的防災頭套保護。

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