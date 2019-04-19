今明劇烈天氣來襲 週日天氣好轉、午後慎防雷陣雨

2019-04-19 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕今起大氣不穩，有利「中、小尺度對流系統」發展，氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地慎防劇烈天氣，週日（21日）至下週四（25日）天氣好轉，不過仍不甚穩定，提醒民眾屆時須關注氣象局發布之即時天氣訊息。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天各地有局部陣雨或雷雨的機率，由於大氣不穩，易激發中、小尺度對流系統」發展，並出現雷擊、強陣風與短時強降水等劇烈天氣。他說，今天北部與中部氣溫約在21至28度、南部22至32度，東半部則在21至28度左右。

吳德榮進一部表示，週日起至下週四天氣約略好轉，各地多為多雲時晴、白天暖熱如夏的天氣，日高溫都在30度以上，惟大氣仍有不穩定性，午後與山區將有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率，雨區有時會擴展至平地，外出民眾宜勤加更新氣象局資訊。

吳德榮解釋，由於劇烈天氣發展速度快，可提前預報時間不長，氣象局需啟動即時預報程序，透過衛星、雷達、閃電等監測資訊，方可掌握對流系統的即時變化與發展，故無法對劇烈天氣發展之地點與時間事先進行準確預報。

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