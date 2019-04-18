高市鎖定13項產業向北漂青年招手 每月補助1萬

2019-04-18 21:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局今宣佈補助北漂青年返鄉就業安居，移居高雄津貼每月一萬元補助，鎖定文化創意、綠色能源、精緻農業、生物科技、醫療照護等十三種產業，吸引北漂青年人才向勞工局各就業服務站申請，也請相關產業主協助年青勞工返鄉。

為鼓勵北漂青年返鄉就業安居，市府勞工局辦理「幸福高雄移居津貼」自即日起開始受理申請，符合相關資格條件者，每月可獲得一萬元補助，補助期間最長可達十二個月。補助計畫自青年節公告以來，洽詢者非常多，由於名額有限，勞工局籲請民眾儘早申請。

勞工局表示，歡迎本市「策略性產業」之企業，利用機會趕快僱用有返鄉就業意願的青年人才，或鼓勵符合資格的外地員工遷居高雄，讓他們從外地回來高雄定居，企業若需進一步了解申請及補助內容，可電洽勞工局派員協助。

高雄市鎖定的13項策略性產業有（1）文化創意產業。（2）綠色能源產業。（3）精緻農業產業。（4）會議展覽產業。（5）生物科技產業。（6）醫療照護產業。（7）觀光休閒產業。（8）國際物流產業。（9）海洋遊艇產業。（10）資通訊產業。（11）智慧電子產業。（12）高加值型金屬製品製造業。（13）其他經市府推動輔導產業。

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