新北20件震災 台64線6.5K掉混凝土塊

2019-04-18 17:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天下午1點01分，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模6.1地震，新北市最大震度位於五分山5級，其餘地區4級，新北市災害應變中心立即三級開設，全市共接獲20件災情，多為電梯受困案，核一、核二及核四廠都未傳出災情。

新北市災害應變中心指出，地震發生當下，各地消防分隊至轄區巡察災情，通知29個區公所掌握災情狀況，並聯繫核電廠巡檢機組回報安全；市府消防局特種搜救大隊於下午2點15分完成第1梯次33名搜救人員、8輛救災車輛及5隻搜救犬動員集結待命，隨時可前往支援救災。

截至今天下午3點止，新北市災害應變中心共接獲20件案件，已結案18件，包括電梯受困7件、輕傷救護5件、電線走火1件、瓦斯漏氣2件、神壇起火1件、新店電線掉落1件、三重外牆磁磚脫落1件等，多數已結案；中和1件停電案與永和1件外牆龜裂案搶修處理中。

另外，台64線快速道路6.5公里處下五股觀音山交流道旁，有兩處混凝土護欄接縫，受地震劇烈搖晃影響，導致破裂損壞，有部分石塊掉落下方觀音活動中心停車場，所幸沒有人車損傷，經勘查，橋梁主要結構並無受損，不影響行車安全，交通部公路總局將派員修復。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/