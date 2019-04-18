隔壁花蓮6.1強震 南投下「石頭雨」民眾心驚

2019-04-18 16:06

〔記者謝介裕／南投報導〕花蓮縣今日地牛再度翻身，強震規模達6.1，連南投縣震度也達5級，雖未傳出災情，不過，信義、仁愛2原鄉因與花蓮相毗鄰，山高水深的地理環境，一度出現落石如雨般從天而降的「石頭雨」，還好並無人車受波及等相關災情發生。

此次強震，仁愛鄉對外要道台14甲線兩旁山壁，不時可見落石從邊坡滾滾而來，還伴隨著一陣又一陣的揚塵，令往來民眾膽顫心驚，而信義鄉聯繫日月潭、玉山國家公園，以及銜接台18線阿里山的新中橫公路（台21線），也是如此，不過，迴頭彎災修復建工程並未受影響，依舊照常進行刷坡、清理落石等相關工作。

公路總局信義工務段說，新中橫迴頭彎路段之前因颱風挾帶豪雨來襲，造成長約180公尺的大規模崩坍，加上地質十分脆弱，稍有風吹草動便可能出現「石頭雨」，因此，在穩定邊坡基礎後，未來計畫在迴頭彎易坍區前、後各建造1座明隧道的工法防範治理。

不過，施工期間為確保人車進出安全，目前仍採「限時」交管措施，即每天下午5時30分以後，人車禁止進出，直至隔日上午7時才解禁，而每天上午8時至下午5時，則採整點開放通行10分鐘的作法，呼籲民眾遵守規定，避免意外發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/