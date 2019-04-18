6.1強震 這國小今恰巧舉行地震避難演練

2019-04-18 15:57

〔記者周湘芸／新北報導〕花蓮今天下午1點許發生規模6.1地震，位在新北市萬里區的大鵬國小碰巧也在同日早上舉行「地震、海嘯複合式災難避難演練」，吸引來自美國、日本、澳洲、教育部、萬里區長及台灣大學氣候天氣災害研究中心專家前來觀摩。

大鵬國小位於台灣北海岸地區，各種在地災害潛勢兼具，此次地震、海嘯複合式演練前往萬壽山進行「海嘯登高避難」，沿途設置路線標高與疏散時間標示牌，作為疏散時指揮官下達疏散要求的決策依據，現場也公開首座貨櫃式校園防災倉庫及防汛沙包預置區，展示新北市防災教育推動的創新作法。

面對防災演練同日碰巧遇上花蓮規模6.1地震，大鵬國小校長唐永安表示，雖然整個防災演練已在早上11點結束，但下午碰上地震警報時，因為有全面演練的經驗，學生都能更快速地做好掩護工作。他說，「防災不只是例行性演練、更要落實於生活。」

新北市教育局工程及環境教育科劉美蘭科長也說道，新北市各校每學期皆結合在地化災害辦理複合型災害演練，並落實建置學校地震預警系統連結廣播，以及學生災前預防及災時應變的方式。

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