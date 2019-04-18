3張圖剖析花蓮強震 能量釋放達1顆原子彈

2019-04-18 15:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕今天下午1點1分發生全台有感大地震，震央位於花蓮、芮氏規模達6.1，震度高達7級，中研院研究員李憲忠用3張圖剖析今天下午發生的大地震，他說，地震相關斷層接近中央山脈斷層，能量釋放最大的地方跟震央相似，位於花蓮秀林鄉，相當於1顆廣島原子彈。

中央研究院地球所研究員李憲忠表示，即時地震監測系統RMT在地震發生後2分鐘左右，下午1點3分8秒產生這次地震機制相關報告，可以初步判斷跟哪個斷層比較相關，目前結果來看是一個正斷層，位置接近山區，比較有可能接近中央山脈斷層，能量釋放最大的地方跟震央相似，位於花蓮秀林鄉，釋放出的能量大概是1顆廣島原子彈。

除了李憲忠以即時地震監測系統RMT提供的資料作出圖示，台灣大學教授吳逸民也製作地震加速度、速度分佈圖分析今天下午發生的地震，圖示發表在臉書粉絲專頁震識。

文中指出，3張圖是世界級的地震即時訊息成果，透過每2秒鐘自動解算的地震位置、規模、及震源機制，做出即時地震機制圖，即時加速度尖峰值分布圖及速度尖峰值分佈圖，地震機制即時顯示，此地震由一傾角往西深度18公里的構造機制，地震動加速度尖峰值分佈，暗示此地震活動斷層往北破裂，全台有感。

文中表示，而地震動速度值分佈，則暗示可能的地震災情，以最大速度值約20cm/sec，暗示災情應該還好，雖然震度達到7級，這也是為何，氣象局地震中心未來對地震震度分級，會有重大改革，震度與災情的關聯性，需更貼切，期待重要的分級改革。

台灣地震科學中心指出，即時地震矩張量監測系統（Real-time Moment Tensor monitoring, RMT）是一個用來監測台灣地區地震活動，於地震發生後即時且自動地提供完整震源參數資訊的一套系統，此系統採用台灣寬頻地震網（BATS）的連續寬頻記錄，結合地震矩張量逆推與網格搜尋技術，持續監測台灣附近的地震活動。

李憲忠表示，有別於大部分現有的即時系統需要氣象局的地震資訊做觸發，RMT透過分析連續寬頻資料，可自成一個獨立系統監測是否有地震發生，一旦偵測到地震發生，便能在117秒內即時提供所有的點震源資訊，包括發震時間、位置、規模與震源機制解等。

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