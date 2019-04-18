花蓮6.1強震 落石砸中1大馬遊客重傷

2019-04-18 15:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天下午1時1分，花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模6.1地震，花蓮縣政府在下午2點成立一級應變中心，截至目前有2名遊客遭落石砸傷，其中馬來西亞籍朱姓男子傷重，已送往醫院救治，4名民眾跌倒受傷自行就醫；約有21多戶停電，目前已搶修完畢。

而鐵公路部份，臺鐵花蓮北埔間電車線歪斜，目前已搶修完畢，但列車發車受到影響；台八線中橫公路有落石封閉當中，台九線蘇花公路有零星落石，但沒有封閉，不過之後有大雨特報，呼籲駕駛小心通過。

縣府應變中心指出，目前電力、水管、通信方面都正常運作，有二件電梯意外受困已經排除，其餘農業、水利、建設等目前都沒有災情傳出。

公路總局指出，台8線大禹嶺至太魯閣全線暫時封閉，第四區養護工程處正全面巡查轄管省道中，待工務段巡查後視情況開放通行。後續如有最新狀況將儘速公布資訊。公路總局呼籲用路民眾，地震過後應隨時注意路況資訊，且山區易發生坍方落石，應避免行駛山區道路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/