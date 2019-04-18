北市三民路服飾店玻璃震碎 老闆：客人都嚇哭

2019-04-18 14:21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕據交通部中央氣象局指出，花蓮縣政府今天西北方10.6公里處，位於花蓮縣秀林鄉發生規模6.1級地震，就連台北市也感受到4級震度，台北市三民路一家開業5年多的服飾店玻璃瞬間被震碎，當時人在店內的老闆立即衝出，站在店門外的客人也被嚇到哭了，老闆「娃娃」說，從沒發生過這樣狀況，到處都是尖叫聲，真的晃很大。

三民路上的娃娃服飾店因地震，店內的大片玻璃應聲碎裂，店裡、店外滿地都是玻璃，2位老闆拿著掃把趕忙清理掉落滿地的碎玻璃，也引來周邊的鄰居出來關心，鄰居趕緊安慰說人平安就好，路過的行人也直呼「天啊！」

服飾店老闆受訪說，當時搖第一下他剛好站在店裡面，停頓又開始晃傳出聲音，覺得不對勁，趕緊衝出店外，剛好玻璃整片破裂，驚悚一瞬間。由於玻璃破裂怕玻璃隨時有裂掉砸傷路過的行人，因此整片敲掉做整理。

服飾店老闆娃娃也說，店開了5年多沒遇過這樣狀況，「晃很大」，對面大樓也都在搖晃，大樓外牆磁磚掉落，「到處都在尖叫，很可怕」，她剛好在門外跟客人聊天，客人也被嚇哭，娃娃直呼店裡成了另類受災戶。

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