白沙屯拱天宮媽祖婆回鑾 二媽遊庄熱鬧滾滾（記者蔡政珉攝）

2019-04-18 13:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮媽祖婆南下北港朝天宮進香，於昨天下午回宮，今日一早由「黑面二媽」代勞，在白沙屯各庄頭遊庄，除了二媽鑾駕，包括報馬仔、頭旗、陣頭及各地神轎陪同遊庄遶境，持續到下午結束。

白沙屯媽祖南下徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香回宮，第二天展開遊庄遶境，依慣例由「黑面二媽」代勞，隊伍遶經白沙屯地區各庄頭與大街小巷，只見信眾緊緊跟隨鑾轎，鞭炮聲不絕於耳，住戶也設香案虔誠祭拜，中午並有居民準備飯擔，款待信眾。

拱天宮廟方指出，黑面二媽登上八抬大轎後，由值年頭家負責扛抬護衛，報馬仔先行出發向各村落告知媽祖遶境的訊息，頭香燈、頭旗及陣頭依序出發，各宮廟輦轎、神轎共襄盛舉陪同二媽巡歷祭祀圈各聚落。

二媽鑾駕隊伍會從白東里、白西里出發，遊庄路線包括山邊、過港與內島里等地，帶領大家到社區裡大街小巷巡禮，在住民交流互動下，整個社群意識更加團結。

目前二媽遊庄期間氣候不錯，信眾熱情參與，不少信眾說，陪媽祖進香、遊庄，不管天氣再熱或是下大雨都不怕。

白沙屯媽祖婆27日將舉行開爐儀式，睽違已久的媽祖容顏再度展現在信徒前，祭拜後從神龕裡取出火缸，把進香所取回的香火添加在廟中的香爐中。

另外，白沙屯地區有居民反映，媽祖婆前天下午回宮後，昨天遺留不少垃圾，但是鎮公所將近中午時分還未收取完畢，對二媽遊庄有所不敬。通霄鎮公所則說，因為垃圾量太大，超過平常十倍，已經加派清運車輛，可能有些巷弄有所遺漏，會盡力改善

白沙屯拱天宮媽祖婆回鑾 二媽遊庄熱鬧滾滾（記者蔡政珉攝）

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