故前基隆市長林番王墳墓修復 林右昌籲珍惜

2019-04-18 11:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於中正公園上的已故前基隆市長林番王墳墓，去年遭不明份子毀損，林姓宗親會與林番王家屬推動修墳，修復工程完工後，林番王家屬與林姓宗親會今天舉行追思儀式；基隆市長林右昌和前市長李進勇、林番王家屬上香致意，肯定林番王對基隆發展的貢獻。

林番王是台灣推動地方自治，基隆市第4、第5屆基隆市市長，任期1960年6月2日－1965年7月12日；林番王（1899年－1965年7月），生於台灣基隆，屬於中國民主社會黨，是台灣戒嚴時期少見的非國民黨籍縣市首長及唯一非國民黨籍的基隆市長。

林右昌表示，前市長林番王墓遭不明份子毀損，宗親與家屬發起修復行動，林番王對基隆市政建設現代化貢獻良多，讓人非常思念；他說，這是中正公園與基隆歷史重要一部分，值得大家愛惜。

李進勇則說，林番王讓基隆人思念，奠定日後基隆市政建設發展紮實基礎，許多故事至今讓人津津樂道，可說是大家共同的寶貴資產，期盼大家珍惜這項民主資產，基隆市政在林右昌帶領之下，更加繁榮發展。

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