高市動保處粉絲頁「菜」英文 網友批淪國際笑話

2019-04-18 10:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜力推國際化，動保處臉書粉絲專頁搶搭國內政壇最夯「媽祖說」熱潮，推出媽祖說出門狗要牽等英文政令宣導，卻被網友發現「菜」英文。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，動保處粉絲頁「菜」英文，還出現英文錯誤及用法問題，把植入晶片的動詞「implant」寫錯成了名詞「implantation」、命令句的原形動詞「walk on leash」寫錯成了「walking on leash」等，英文版宣導文宣應力求正確，避免淪為國際笑話。

台灣動物緊急救援小組今接獲網友投訴，指稱市府動物保護處於昨天深夜11時40分在臉書粉絲頁，貼出多張英文宣導貼文，呼籲民眾養貓狗要植入晶片、帶狗散步要繫牽繩等，但許多英文用法不正確、宣導文字錯誤；網友痛批政府網站英文錯誤百處，非常離譜，還談什麼國際化。

倪京台舉例解釋，植入晶片的動詞「植入」應用「implant」，卻被寫成名詞的「implantation」，成了「implantation microchip」是錯誤的用法，正確應是「implant microchip」。

倪京台表示，呼籲飼主帶狗出門要繫牽繩是命令句，應用原形動詞「walk on leash」卻誤寫成「walking on leash」，也沒有把「狗」翻譯出來；最正確的寫法應為「Walk your dogs on leash.」。

倪京台指出，市府呼籲貓狗應節育的宣傳文案，而「節育」使用「neuter」這個字也有爭議，他解釋在英文中，為雄性動物節育是使用動詞「neuter」，但為雌性動物節育則有另一個動詞「spay」，正確寫法應是「Neuter/spay your dogs

and cats.」。

倪京台說，另「狂犬病疫苗一年打一次」卻沒有英文翻譯，讓頁面沒有一致性，也很奇怪；應補上「Get rabies vaccination each year.」才讓宣導頁面更完整。

倪京台強調，臉書粉絲團內容可以輕鬆不用嚴肅看待，但動保處畢竟是政府機關，宣導文宣如果出現英文，也應力求正確，如果像這樣錯誤百出，恐怕淪為全民笑柄。

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