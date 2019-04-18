全國學生布袋戲競賽 高雄市5校奪特優第一

2019-04-18 09:15

［記者黃旭磊／高雄報導］台灣北管戲曲高手指導，高雄市中正高工等5校拿下布袋戲競賽特優第一。

教育部舉辦107學年度全國學生創意戲劇競賽，本週在彰化員林演藝廳競技，各縣市國小、國中、高中學生競爭激烈，其中，傳統布袋戲組比賽，高雄市奪得大滿貫，正義國小、港和國小、中正高工與興糖國小包辦全國特優第一佳績。

中正高工於傳統布袋戲類高中職組競賽中，連續5年拿下優等成績，選手經北管戲曲高手、真意堂戲曲會社社長陳文龍調教，後場鑼鼓及編曲底韻豐厚，加上翁啟鏵老師指導戲偶動作，拿下高中職組唯一特優。

布袋戲社社長、高二生蔡良政，有感於苦練終獲評審肯定與認同，忍不往落下男兒淚；2人強調將努力推廣傳統布袋戲文化。

師生認為，陳文龍老師精通胡琴、嗩吶，傳承文場名師吳清德殼仔弦（椰胡）技藝，將瀕臨絕種戲曲文化帶進校園，功不可沒。

高三選手吳念鴻及許立杰今年將畢業，感謝校長張輝正等師長指導，傳承到正統戲曲文化，並與全國高手競技留下難忘回憶。

張輝正說，高雄在地故事改編劇本，加上同學付出才有成果，期待未來人生求學、工作上繼續努力前進。

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