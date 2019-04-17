基隆台北第3條快捷公車6月底上路

2019-04-17 22:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆、台北市第3條快捷公車，從基隆八斗子車站、海科館、北寧路、中正路、中山高速公路到台北市圓山轉運站，原要求業者以閒置遊覽車打造車隊，但暖冬、春遊補助接連登場，遊覽車又開始活絡起來，業者打造車體受到影響，是公路總局所始料未及，業者正克服障礙，預計6月底通車。

基隆台北第3條快捷公車交通部核定由首都客運取得經營權，原定最快今年3月可以通車，但籌備工作一度遇到困難。

路線由八斗子車站發車經北寧路、中正路、義一路後上國道一號，台北端則由南京三民、忠孝東路經建國高架到圓山轉運站，目前公路總局、台北市政府和基隆市政府已經完成審查。

很多民眾也期待能行駛祥豐街，沿線通勤需求大，業者會在經營6個月期滿後，再加開副線行駛至祥豐街或和平島。

此外，業者將購置24輛車，甄選經營權時，公路總局鑑於當時民間遊覽車閒置量多，要求業者優先購置閒置遊覽車（5年內的遊覽車），但未久花蓮等地觀光有補助，暖冬補助、春遊補助陸續出爐，遊覽車又熱絡的起來，業者購置車體、更新設備受到影響。

市府交旅處長李綱表示，透過立法委員蔡適應協調，第3條快捷公車將在6月底通車。

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