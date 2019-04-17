繼成功洋芋片後 台南限定甜點把「古蹟」包進去

2019-04-17 21:31

〔記者王捷／台南報導〕台南的「成功洋芋片」引起搶購熱潮，甜點店推出的限定商品，直接把古蹟「加進」生乳捲。店家指出，日治時期台南曾是香蕉出口大宗，西市場的「台南州青果同業組合香蕉倉庫」也在2003年被指定為市定古蹟，因此店家用香蕉做代表，搭配巧克力加入生乳捲中，此外限定的產品會也有限定包裝，生乳捲外盒融入台南常見的鐵窗花與商標，希望在母親節前給消費者一項新選擇。

這間甜點店為開發台南限定商品，對過去的「舊府城」中西區做了文化調查，發現西市場正在整修的市定古蹟香蕉倉庫，曾是日人租用放置香蕉等待出口，在倉庫旁還有一條直通港口的碼頭，可惜因為市容變遷如今已經消失。

對店家來說，香蕉的故事也許能讓消費者了解台南過去的背景，而且與甜點也相當搭配，因此就展開研發，新店面就決定設在「台南州青果同業組合香蕉倉庫」的附近。

另外，店家也發現台南保留了相當多的鐵窗花，鐵窗花有防盜兼顧美觀的功能，與商家的幾何形店標可以完整融入，因此為了這款限定的香蕉巧克力生乳捲，開發了限定版鐵窗花包裝。

店家指出，甜點店在各地都有設點，希望能用在地特有的農產品來開發憲地產品，例如高雄的芋頭、雲林的花生都曾加入生乳捲中，如過在地農產界線比較模糊的大都市，則推出適合當地的特色商品，例如台中就開發了起司口味的生乳捲。這次台南限定的古蹟生乳捲希望能給消費者多一種母親節蛋糕的選擇。

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