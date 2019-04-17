大成商工美容科畢業展 驚豔登場

2019-04-17 20:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工美容科今天畢業展，今年以「原創」為主題，學生使用不同媒材元素創意演出，在專業伸展舞台、美姿美儀教室，搭配燈光音響，呈現3年所學驚豔上場。

大成商工美容科畢業成果展，為呈現原創精神，學生使用不同媒材元素設計，有學生穿著女僕造型服裝，各自呈現邪惡及甜美娃娃造型，形成強烈對比，甚至採用環保材料，以厚紙板設計帽飾及發條，搭配臉部彩繪及手部關節彩繪更具特色。

另有學生以二手牛仔服飾搭配蕾絲網紗，完全都是學生純手工一針一線縫製，完成最時尚、最具個人風格的服裝，加上耳環佩飾、牛仔布包、衣服都是以環保概念創作，並第一次挑戰用質地較硬的牛仔布料創作，加上臉部彩妝相當大膽前衛。

尤其大成商工美姿美儀教室，具有專業伸展舞台且搭配燈光音響走秀，相當有臨場感，配合技職院校管道升學及就業產學合作，學科術科並重，相輔相成，有利畢業後多元選擇。

大成商工校長鄒紹騰表示，該校美容科擁有美容美髮乙、丙級技術士檢定考場及一流師資，學生畢業前可取得雙證照，畢業就能投入美甲、美睫、美體沙龍、美髮造型、婚紗禮服、新娘秘書、整體造型店和百貨專櫃等專業工作，歡迎就讀。

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