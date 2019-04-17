地方媽媽做麵包 每月送健康到校

2019-04-17 22:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮泗林里的陳瑜琳，為了讓孩子吃到不會過敏的麵包，3年前著手研發無糖、無蛋、無奶油的健康麵包，一開始不僅又硬又沒味道，連自己都覺得「怎麼那麼難吃」，經過熬夜摸索後，陳瑜琳使用老麵、苦茶油加入在地小農生產的食材，呈現食物原味，不僅養了一批忠實顧客，每個月更還把健康的麵包免費送到泗林國小與全校師生分享。

陳瑜琳說，她自己很喜歡吃麵包，但市售麵包有許多添加物，加上有了小孩後更加重視健康飲食，因此著手研發無糖、無蛋、無奶油的麵包，沒想到一開始做出來的麵包又硬、又沒味道，家人不捧場，連自己都覺得灰心。

為了堅持不摻入添加物，陳瑜琳白天打理家務，晚上捲起袖子挑燈夜戰，研究取代添加物的天然食材，最後選用老麵、苦茶油並在麵團裡加入蒸熟的地瓜、南瓜，讓麵包變得更加Q彈。

陳瑜琳說，她的麵包真的不是最好吃的，但卻是她努力思考用心研發，可以吃得安心的實在麵包，一開始她會「逼」身邊的親友吃麵包，漸漸得大家養回敏銳的口感與味蕾，開始吃不慣過多添加物的麵包。

現在陳瑜琳有了一批忠實顧客，她也與在地小農合作，將當季的食材融入麵包當中，每個月也為住家旁的泗林國小提供一次免費麵包，讓孩子們可以吃到最原味的食物。

陳瑜琳說，揉面團就像在教育子女，要力道適中，不用心急，一遍又一遍的翻攪捏柔，就會發酵成功，做麵包的過程讓她有很多心得，她也希望與更多人分享，因此開放自家廚房廣邀社區媽媽們一起來，分享各自的廚藝、烘焙、手工等專長，她們也計劃在社區裡小量販售媽媽的味道，賺零用錢，也為大家賺健康。

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