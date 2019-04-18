東區關店潮太可怕！ICE MONSTER重返永康商圈搶商機

2019-04-18 15:34

〔記者簡亭宇／台北報導〕根據台北市政府統計，永康商圈捷運人潮流量去年單月就有83萬人次，創下歷史新高，因看準這觀光潮，台北知名冰店ICE MONSTER，帶著它知名芒果冰重返發跡地永康商圈，還推出永康限定的商品，準備搶攻商圈穩定成長的觀光人潮，ICE MONSTER創辦人羅駿樺表示：「相較其他商圈，永康商圈呈現較穩定狀態，除國際客也有不少本地客，期待回歸後為商圈再創商機。」

永康商圈範圍以永康公園為中心，涵蓋永康街、麗水街、金華街一帶，整個商圈零閒置店面，近150個店面通通租出去，甚至要排隊搶租，相較於東區、民生社區接連的倒店潮，永康商圈呈現逆成長狀態，生意好到店家要會說多國語言，以應付各國旅客，伴手禮業者表示：「目前國際觀光客佔六成，包含最大宗的日本，再來是香港、韓國、美國等外來客，且整體有成長的趨勢，商圈也不停有新店在開。」

探究永康商圈成長因素，東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔說：「商圈發展要針對其特殊性，像這裡是國際商圈，所以我們會透過很多異業合作，舉辦很多活動來吸引國際客與本地客。」除此之外，永康商圈還分成前半段主打國際知名品牌，如知名小籠包店與冰店等，先把人潮吸引過來，再引導客人至後半街弄的文青店家尋寶，將人潮與錢潮流住。

利用本身多元特色，與頻繁地活絡商圈，永康在不景氣的環境下逆向成長，成為其他商圈很好的借鏡。

芒果冰始祖ICE MONSTER重返永康商圈，搶國際觀光商機。（記者簡亭宇攝）

永康商圈去年捷運人流量創新高，在北市商圈成現逆成長。（記者余家緯攝）

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