關西機場假新聞案5新聞台被檢舉 NCC：有滾動更正不罰

2019-04-17 14:58

〔記者劉力仁／台北報導〕去年9月初燕子颱風重創日本，出現中國大陸派車將受困於機場內的逾7000平民載送出去，我國政府對台灣滯日民眾不聞不問之假新聞，導致大阪辦事處處長蘇啓誠自責輕生；國家通訊傳播委員會（NCC）認為當時播報之新聞台有滾動更正，今天通過發函請中天、東森、三立、壹電視、TVBS等5家新聞台改進新聞製播時事實查證流程，並未實質開罰。

去年9月6日至9月7日，壹電視、三立新聞台、TVBS新聞台播出此一新聞，東森新聞台「關鍵時刻」、中天新聞台「新聞深喉嚨」評論此一新聞，都遭民眾向NCC檢舉報導假新聞。

NCC發言人翁柏宗表示，考量此一事件為重大天災，而且發生在日本，一開始訊息混論，查證不易，而且這幾家新聞台都有做到滾動式更正，並訪問外交部、駐日代表處等，讓資訊越來越清楚，NCC認為業者對於此事努力求證，但引用網路訊息及涉外報導仍有改進空間，因此請業者改進引用網路訊息的事實查證流程。

另外，重大天災國人關心，屬可受公評之事，談話性節目也必須周延查證並自律，NCC要求中天、東森，三個月之內訂定新聞性政論節目製播準則。

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