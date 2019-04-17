長榮第3次勞資調解破局 空服員工會週五討論是否罷工

2019-04-17 15:48

首次上稿14:54

更新時間15:48

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市空服員職業工會提出提高外站津貼、改善過疲勞航班、增設勞工董事等3大訴求，今天與長榮航空進行第3次勞資調解，仍未獲得共識，主要卡關在禁搭便車條款，雙方仍僵持不下，確定破局。工會本週五將開會討論是否罷工，長榮航空則預計下午5點召開記者會對外說明。

工會提出3大訴求，包含外站津貼由現行每小時90元調高為150元；疲勞航班改善方面，台北─東京、台北─北京等瀕臨超時的航班改為過夜、長程航班增加外站休時；另工會應參與懲處員工決策機制，並由基層會員直選勞工董事。

長榮與代表空服員的工會，於2017年4月起進行團體協約協商，總計20次，去年底工會認為進展牛步，關閉協商大門，向桃園市勞動局申請調解；勞資雙方並已於今年3月5日進行首次調解、4月9日第2次調解，皆未達成共識。

工會表示，今天調解仍不成立，主要是資方提出全部對案，均離工會訴求差距過大，且禁搭便車條款仍無共識；工會近期將盡快討論下一步行動，並統一對外宣布，召開會員大會後發起罷工投票，但是下一步要怎麼走，仍未正式定案。

工會秘書長鄭雅菱會後表示，調解確定破局，主要原因為第二次調解原已認為要破局，但因資方要求再給予時間，努力提出更好對案，才有今天第三次調解，但包括改善過勞航班、禁搭便車、勞工參與董事會與人評會等，資方均未提出更好方向，繼續談下去等於浪費雙方時間，沒有共識下破局，調解程序不再進行。

她指出，改善過勞航班訴求中，工會已逐步從21條航線退讓到9條，又退讓到只爭取台北─東京、台北─北京，希望改在外站過夜，但資方今天均未同意調整，而是僅選擇性給予「試行」1至3個月過夜，讓工會會員感受具有不確定性，也不是結構性改善的結果。

外站津貼方面，鄭雅菱說，工會希望可以禁搭便車、提高會員薪資，但資方拆解成2大方向，不同意禁搭便車、給予會員差異，就提高薪資部分，資方提供整體成本數字與過去相差不大，與工會感受相去太遠。

她說，昨天桃園市勞動局入廠訪查，雖認為長榮與華航薪資差距並不大，但兩航薪資以新進人員來說，有1萬元差距，且勞資雙方參考的數據不同，工會強烈質疑，且實際上長榮不少空服員跳槽華航，便是認為華航更好，況且長榮獲利表現更好，本就應該給予更好待遇。

鄭雅菱說，近期將儘速召開臨時會員代表大會，討論下一步行動，本週五將有最終決定，並對外公布，可能選項包括發動罷工投票或繼續協商等，須待協商代表向工會報告結果後，由會員代表共同討論決定。

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