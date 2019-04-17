舊蘇花公路禁行大貨車勸導期再延3個月 7/17起開罰

2019-04-17 13:57

［記者江志雄／宜蘭報導］蘇花改蘇澳至東澳段今年1月17日開放3.5噸以上大貨車通行後，台9丁線（舊蘇花公路）同步禁行大貨車，3個月勸導期昨天截止，原訂今天起開罰，但有貨車業者陳情，公路總局同意勸導期再延3個月，7月17日開罰。

蘇花改去年2月5日開放小型車通行，5月7日開放大客車，今年1月17日行駛大貨車，完成3階段通車期程，大貨車上路後，蘇花改平日車流量一天增加1000輛次，假日多出500至600輛次。

依環評規定，蘇花改開放大貨車，台9丁線2公里到16公里又650公尺路段，即舊蘇花公路蘇澳到東澳段，必須禁行大貨車，公路總局考量沿路有住戶及商家，全面禁行有困難，採發證管制因應，有3個月勸導期。

勸導期昨天到期，原本今天針對未申請通行證卻行駛台9丁線大貨車，依違反道路交通管理處罰條例開罰900元並記點一次，不過，因貨運業者陳情，勸導期再展延3個月。

蘇花改雖已開放大貨車行駛，仍禁行載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品的車輛，這些管制車輛要行駛台9丁線。

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