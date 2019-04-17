「三月瘋媽祖」神工傳藝特展 為北港媽祖遶境暖身

2019-04-17 13:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「三月瘋媽祖」，雲林地區繼迎來大甲媽祖及白沙屯媽祖「兩大天后」後，即將展開北港朝天宮迎媽祖，並推出北港藝鎮文化季神工傳藝特展，今天起榮耀登場，展現北港豐富而精彩的工藝文化。

為迎接即將到來的北港媽祖遶境，雲林縣府推出「神工傳藝」特展，今天在北港文化中心精彩開幕，由在地特色陣頭「龍鳳獅」熱鬧開場，現場展出15名藝師及18名大專院校學生傳藝作品，這些作品也將在4月23日即農曆3月19日配合北港媽祖遶境真人藝閣展演。

雲林縣長張麗善指出，北港朝天宮迎媽祖傳承300多年，2011年由文化部指定為國家重要民俗，媽祖遶境期間，北港全陣熱鬧滾滾，萬人空巷，宛如不夜城，遶境隊伍中，真人藝閣花車是最大特色且是全台唯一，今天特展要為媽祖遶境暖身，歡迎全國遊客來北港作客、參加遶境、拜媽祖祈福，又能看到豐富的藝陣文化。

為鼓勵大專院校學生參與傳習，由1位工藝師搭配2名學生，今年有9位藝師指導來自臺中教育大學、亞洲大學、逢甲大學、大葉大學等18名大專生參與工藝傳習課程，創作出9組作品，在今天的神工傳藝特展率先亮相。

主辦單位指出，此次特展以「記•藝再現」為主軸，展現藝閣不同面向工藝，分成敬天地、巧天工、心傳薪、天下知4個展區。

其中敬天地結合雲林意象的藝閣與布袋戲，展岀以布袋戲為主軸的藝閣花車，以布袋戲藝閣敬天地；巧天工由雲林縣5位登錄在案保存者許哲彥、洪平順、魏幼謙、陳明洲及顏三泰，展出象徵金木水火土五行工藝作品；第三區心傳薪由縣內9位工藝師率領學生共同創作9組「垛窗」藝術作品；天下知展區則播放藝閣相關紀錄影片，重溫藝閣記憶，展出至5月5日，歡迎共襄盛舉。

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