科技廠董座不辭千里 到台東捐款做愛心

2019-04-17 13:37

［記者王秀亭／台東報導］台東知本陳姓阿嬤一家因尼伯特重創尚未修復，又在去年底遭祝融，無力重建，台東縣記者協會上個月對內部發起捐贈愛心磚塊、水泥活動，協助重建，新北市萬泰科技董事長張銘烈獲知消息後，今天趁出差空當，到知本探視陳姓阿嬤祖孫現況，並捐贈8萬元現金，只盼祖孫盡快有個安穩的家。

靠著打零工維生的陳姓阿嬤，屬「邊緣戶」，住宅火災後，沒有擔保品可重建家園，夫妻倆與孫子只能窩居在位被火吻的小房間裡，台東縣記者協會發起愛心磚塊、水泥捐助活動，成功募足經費，讓阿公阿嬤展開重建工作。

位於新北市五股的萬泰科技公司董事長張銘烈，看到新聞報導後，立刻先請特助蘇健榮連絡台東記協，了解這對祖孫重建家園的需求後，趁著公司到台東開會的機會，開了400公里的車程，從新北市五股，到台東知本祖孫家中關心。

張銘烈一到陳家就與阿嬤的三歲孫子親切互動玩耍，也對祖孫可以在被大火燒過的屋子裡住了半年，感到辛酸與不可思議，不斷對阿嬤說「你辛苦了」。

張銘烈離去前，代表萬泰科技公司捐贈8萬元，要幫忙重建屋頂，盼颱風來前，可有遮風避雨的家可更鼓勵阿嬤要堅強，家沒了可重建，全家人平安就好，阿嬤含淚收下捐款，直說各界的愛心不知該如何報答。

陳阿嬤說，利用愛心磚塊與水泥，已將房屋外牆及磚塊隔間重建完畢，張銘烈董事長的這筆善款，很快就能將鐵皮屋頂搭蓋完成，一家人團圓的時刻也越來越近了。

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