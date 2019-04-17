機車考照訓練16小時 雲林監理站全力協調駕訓班開班

2019-04-17 13:14

〔記者林國賢／雲林報導〕配合交通部普通重型機車考照訓練計畫，雲林監理站積極與縣內12家駕訓班協調，已有3業者表達設置訓練場意願，雲林監理站站長吳孟峰表示，考照訓練可確實降低事故率，現在政府又補助1000元，請民眾踴躍報名參加。

交通部為降低機車故率與傷亡，鼓勵民眾在考照前參加16小時訓練課程，以提升機車駕駛人尊守交通規則、正確的駕駛習慣及養成防禦駕駛的觀念，但這項計畫叫好不叫座，交通部又推出補助1000元方案，並已於昨天上路。

吳孟峰表示，雲林縣共12家駕訓班，目前均無普通重型機車班場地與課程安排，已全力鼓勵協調駕訓班業者增設相關場地，讓民眾可以就近上課。

吳孟峰表示，訓練課目共包括學科6小時（駕駛道德、道路交通法規、車輛構造及修護常識），術科課目10小時（場地駕駛訓練），讓民眾考照學習安全駕駛的觀念及技巧，得以建立風險意識，保護自己之生命、減輕家人之擔憂。

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