AI機器人神射手 準度連NBA球員都認輸！

2019-04-17 13:18

〔影音新聞／綜合報導〕機器人的發展日新月異，許多團隊都在研究如何提升機器人的運動能力，豐田汽車也跟上熱潮開發了投籃機器人CUE3，身高204公分、體重76公斤的它身著豐田贊助的職籃球隊東京電擊的93號球衣，投籃能力媲美世界頂尖射手，不論是三分球，甚至是在中場的Logo Shot都難不倒它。

CUE3的前身為CUE和CUE2，每一代的投籃距離不斷拉長，從罰球線、三分線延伸至中場，CUE3曾在東京電擊比賽的中場休息時間，在中場完美投進一記大號三分球，精采的表現連NBA球員Enes Kanter都為之讚嘆。

CUE系列原本只是公司內部志願團體「豐田工程學會」的企劃，成員受到卡通「灌籃高手」，櫻木花道的兩萬球投籃特訓啟發，於是想挑戰以AI素人的身份開發AI投籃機器人，隨著CUE的投籃影片在網路上爆紅，公司高層於是把投籃機器人列為正式項目，即便CUE3已經是一般人自嘆弗如的神射手了，開發團隊未來仍會繼續精進它的技能。

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