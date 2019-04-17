韓團演唱會名稱現「韓國娛」3字 網友罵爆：是多想發大財？

2019-04-17 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕將在5月19日在南港展覽館舉辦的拼盤演唱會「K-Pop Entertaining Music Festival韓國娛音樂饗宴」，主辦單位今日在臉書公佈售票資訊，不過演唱會名稱中的「韓國娛」讓許多網友及粉絲都聯想到高雄市長韓國瑜，紛紛不滿地在主辦單位臉書底下留言：「主辦是多想發大財？」

這場「K-Pop Entertaining Music Festival韓國娛音樂饗宴」演唱會陣容堅強，登場歌手包括少女時代隊長太妍、EXO主唱CHEN，他們的師弟團NCT DREAM也一同共襄盛舉，另外還有人氣女團MOMOLAND和男團GOLDEN CHILD，日前公布歌手名單時就讓許多粉絲十分期待，不過粉絲在期待之餘，演唱會名稱卻令人傻眼，名稱中的「韓國娛」和高雄市長韓國瑜讀音相同，當時就已經引起粉絲及網友不滿，而今日公佈售票資訊時，名稱中仍維持「韓國娛」三字不變。

許多粉絲看到演唱會名稱後都紛紛直言：「主辦是多想發大財？」、「可以不要把演唱會跟政治勾在一起嗎，很噁心。」、「看到名字就不想買票了。」、「要去的可能會不小心變成韓粉喔～」、「名字噁到爆！」、「垃圾諧音活動名....」、「這個海報真的很廉價...」

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