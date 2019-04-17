竹市模範外籍移工 越籍女領班、印尼籍看護工獲獎

2019-04-17 12:42

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為表彰認真負責工作的外籍移工，新竹市政府今年選出20名模範外籍移工，將於28日模範勞工表揚大會中，公開頒獎表揚。市長林智堅表示，有1萬6千名外籍移工在新竹市勤奮工作，感謝他們填補產業及社福的人力缺口，對於表現傑出者給予肯定與榮譽，希望社會大眾能看見他們的付出與辛勞。

越南籍勞工胡氏莊是產業類獲獎者，她在食品公司任職已超過五年，平時工作態度很積極，主動注意生產上的問題，更難得的是不吝提出改善建議，讓公司產能增加的同時，也減輕同仁的工作壓力，深獲公司肯定。胡氏莊表示「技術學起來就是自己的」，總是在每個環節上用心學習，幸運遇到好老闆肯用心教，就要認真吸收，她也笑說「學好技術，回到故鄉說不定會用的上！」

社福類獲獎的印尼籍外籍看護工雅蒂來台工作已11年，照顧經驗豐富，3年前雅蒂剛到李家服務，當時92歲李媽媽因肺炎緊急送醫，雅蒂熟練的與李媽媽的兒女一起照顧，細心呵護下，李媽媽住院22天沒有插管、氣切就康復出院，也讓台大醫院新竹分院醫護人員驚訝，雅蒂也一戰成名，獲得雇主全家人的信任。

勞工處處長黃錦源表示，來自不同國家的勞工不僅填補基層勞動力的缺口，也減輕了許多雇主的壓力，也分攤很多家庭照顧的重擔，他們的貢獻是新竹市經濟繁榮及發展的一部分，也是構成社會穩定的主要原因之一，功不可沒。

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