越南外配鬼門關前走一遭 撿回一命立誓助人

2019-03-13 16:45

〔記者王冠仁／台北報導〕17年前從越南嫁來台灣的朱品臻，原本只是單純的家庭主婦，9年前大病一場差點丟了性命，鬼門關前走一遭，讓她體悟到生命的可貴，進而立誓助人。她靠開店、投資累積財富，還將每月的30%淨利用來做公益，不僅在故鄉造橋鋪路蓋房子，也在台灣幫助受傷的外籍移工，未來她更打算成立慈善協會，希望能夠幫助更多外籍移工與弱勢團體。

朱品臻說，她2002年嫁來台灣，原本只是個單純的家庭主婦，但她9年前忽然大病一場，因腦水腫住進加護病房差點丟了性命；原本連醫師都不看好她的病情，但她卻意外痊癒。她恢復健康後，體認到生命的可貴，因此立志要行善助人。

朱發憤圖強，努力學中文、台灣文化、法令，她在2011年開小吃店、卡拉OK店，每天兢兢業業認真經營。不過，當她好不容易存到第一桶金想投資做生意，卻因不熟流程被騙，多年心血付諸流水；她不氣餒，又靠同鄉幫忙、自己開店，再次站穩腳步，同時將投資分散在台灣與越南。

朱說，她因幼時生活環境不好，如今有能力於是決心回饋社會與故鄉。她不定期在越南找人造橋鋪路、修蓋房子、送米，甚至找來醫療團隊下鄉義診，她也發現在台灣有許多移工處於弱勢，甚至因工作受傷、截肢，她也雪中送炭，即時對這些在台移工伸出援手。

朱舉例，日前有位移工因工作從12樓高處跌落，受傷住院多天，她聽聞後義不容辭前往探視並幫忙出醫藥費，「希望同鄉能夠在異地感受到溫暖」。朱還曾為了做公益，參加選美比賽，意外獲得第一名，她更將獎金全數投入公益事業。

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