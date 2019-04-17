前瞻計畫8億支持 屏東13條公路煥然一新

2019-04-17 11:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓民眾行得更安全，擁有更佳道路景觀，屏東縣政府自2017年以來積極透過公路總局，爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，至今年（2019年）共獲13案、8億6589萬4000元補助，13條公路路段5案已完工，其餘今年均可展現新風貌。

屏東縣府工務處長楊慶哲表示，13案中的潮州大橋位於竹田系統交流道銜接潮州市區與國三橋下道路串連台一線的交通樞紐位置，因大橋的護欄破舊不堪及道路景觀未能強調跨域銜接的特色，屏東縣政府積極爭取獲4621萬元補助，透過景觀及綠化改善工程，建立潮州大橋交通樞紐與綠色運輸的鮮明景觀意象。

縣府重新裝飾全長225公尺的潮州大橋，將橋體兩側護欄拆除，並融入地方元素戲曲及東港溪意象元素、戲曲帽、戲曲傳統服裝之水袖等環境特色，在不破壞既有結構之下進行護欄更換及增加橋頭堡，並採用新式模組燈具施作照明光雕，有40多種燈光組合，使橋梁變身成為璀璨絢亮的夜光彩虹，目前已完工驗收。

工務處也說，13條道路中，只要有電線桿處，也請相關管線單位配合下地，將既設路燈及號誌改為共桿重新配置以減少立桿，讓美麗天際線重現，而屏75與國三橋下道路（五魁寮段）就增加中央分隔島，並種植中東海棗營造南島風情，大大提升道路景觀美學。

13條公路還包括內埔鄉的科大路、沿山公路賽嘉到三地門段、大津到賽嘉段等；此外，楊慶哲也強調，道路坑洞修補屏東縣也相當重視效率，除有巡路人員，一經民眾通報，就馬上處理，每年約花費6、7000萬元修補縣內道路。

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